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شهادت ۳ عضو یک خانواده در حمله رژیم صهیونیستی به غزه

شهادت ۳ عضو یک خانواده در حمله رژیم صهیونیستی به غزه
کد خبر : 1813751
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منابع پزشکی گزارش دادند که رژیم صهیونیستی ۴ نفر از جمله یک کودک را در غزه به شهادت رساند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، منابع پزشکی فلسطین اعلام کردند که یک مرد، همسرش و دختر شش ساله‌شان امروز -چهارشنبه- در نوار غزه در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

به گزارش منابع پزشکی این حمله یک آپارتمان را هدف قرار داد ۳ عضو خانواده به شهادت رسیدند.

مناعب افزودند که پسر خانواده نیز در این حمله مجروح شد.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که این حمله یک عضو حماس را هدف قرار داد.

منابع پزشکی عزه همچنین اعلام کردند که در محله شیخ رضوان در این شهر نیز، یک نفر در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده است.

 

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