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جوزف عون:

در رابطه با حقوق خود مصالحه‌ نمی‌کنیم

در رابطه با حقوق خود مصالحه‌ نمی‌کنیم
کد خبر : 1813734
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رئیس جمهور لبنان با بیان اینکه توافقنامه چارچوب با رژیم صهیونیستی بهترین گزینه ممکن است تاکید کرد که بیروت در رابطه با حقوق خود مصالحه نمی‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «جوزف عون»، رئیس جمهور لبنان، امروز -چهارشنبه- گفت که «توافقنامه چارچوب» با اسرائیل بهترین گزینه ممکن است و خاطرنشان کرد که پرونده لبنان روی میز دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا است.

عون تایید کرد که اهداف لبنان روشن است و هیچ گونه مصالحه‌ای در مورد حقوق این کشور صورت نخواهد گرفت.

وی همچنین گفت که گفت‌وگو بین لبنانی‌ها مشروع است، اما باید در چارچوب منافع ملی باقی بماند.

رئیس جمهور لبنان خاطرنشان کرد که این مسیر هنوز دشوار است اما امید زیادی برای دستیابی به نتایجی که به خونریزی پایان دهد، وجود دارد.

 

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