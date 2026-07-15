نماینده حزبالله:
«توافقنامه چارچوب» بدترین توافقنامه در تاریخ ملتها است
نماینده حزبالله، گفت که «توافقنامه چارچوب» امضا شده با اسرائیل هیچ بندی به نفع لبنان ندارد و قابل اجرا نیست.
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «حسن فضلالله»، نماینده حزبالله، گفت که «توافقنامه چارچوب» امضا شده با اسرائیل هیچ بندی به نفع لبنان ندارد و قابل اجرا نیست.
فضلالله گفت که حکومت فعلی لبنان به مردم اطمینان خاطر نمیدهد و برای محافظت از آنها یا دفاع از حاکمیت تلاش نمیکند، زیرا مبتنی بر یک برنامه خارجی با هدف تضعیف مقاومت و خلع سلاح آن است و توافق پیشنهادی هیچ بندی به نفع لبنان ندارد، بلکه کاملاً در خدمت منافع اسرائیل است.
وی افزود که این توافقنامه «بدترین توافقنامه در تاریخ ملتها» است و غیرقابل اجرا است و به گفته او هیچ تضمینی برای عقبنشینی اسرائیل یا دستاوردی برای لبنان محسوب نمیشود.