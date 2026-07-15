به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «گیتاناس نوسدا»، رئیس جمهور لیتوانی، در مصاحبه‌ای که امروز -چهارشنبه- منتشر شد، گفت که لیتوانی اطلاعاتی دارد مبنی بر اینکه روسیه در حال برنامه‌ریزی حمله به زیرساخت‌ها است و امنیت اطراف سایت‌های انرژی و حمل و نقل به عنوان یک اقدام احتیاطی تشدید خواهد شد.

وی اظهار داشت: «ما چنین سیگنال‌هایی را داریم که از سرویس‌های اطلاعاتی خود دریافت می‌کنیم. آنها مکان یا زمان را به وضوح مشخص نمی‌کنند زیرا طرف مقابل در پایان برنامه‌ریزی خود نیست و ما فقط از برنامه‌ریزی یا هدف آن اطلاع داریم».

رئیس جمهور لیتوانی افزود: «می‌تواند ابزارهای مختلفی باشد که با هدف آسیب فیزیکی به زیرساخت‌های حیاتی انجام می‌شود هر چیزی که عملکرد این سایت‌ها را متوقف کند».

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