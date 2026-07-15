لیتوانی: روسیه در حال برنامهریزی برای حمله به زیرساختهای ما است
رئیس جمهور لیتوانی گفت که روسیه در حال برنامهریزی حمله به زیرساختها است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «گیتاناس نوسدا»، رئیس جمهور لیتوانی، در مصاحبهای که امروز -چهارشنبه- منتشر شد، گفت که لیتوانی اطلاعاتی دارد مبنی بر اینکه روسیه در حال برنامهریزی حمله به زیرساختها است و امنیت اطراف سایتهای انرژی و حمل و نقل به عنوان یک اقدام احتیاطی تشدید خواهد شد.
وی اظهار داشت: «ما چنین سیگنالهایی را داریم که از سرویسهای اطلاعاتی خود دریافت میکنیم. آنها مکان یا زمان را به وضوح مشخص نمیکنند زیرا طرف مقابل در پایان برنامهریزی خود نیست و ما فقط از برنامهریزی یا هدف آن اطلاع داریم».
رئیس جمهور لیتوانی افزود: «میتواند ابزارهای مختلفی باشد که با هدف آسیب فیزیکی به زیرساختهای حیاتی انجام میشود هر چیزی که عملکرد این سایتها را متوقف کند».