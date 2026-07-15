خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت نفت خام برنت از بشکه‌ای ۸۶ دلار فراتر رفت

قیمت نفت خام برنت از بشکه‌ای ۸۶ دلار فراتر رفت
کد خبر : 1813673
لینک کوتاه کپی شد.

ادامه یافتن تنش‌ها بین آمریکا و ایران و تشدید حملات در تنگه هرمز، موجب شد قیمت نفت خام برنت از بشکه‌ای ۸۶ دلار فراتر رود.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره،  ادامه یافتن تنش‌ها بین آمریکا و ایران و تشدید حملات در تنگه هرمز، موجب شد قیمت نفت خام برنت از بشکه‌ای ۸۶ دلار فراتر رود.

با تشدید تنش‌ها پس از آن که ‌رئیس جمهور امریکا محاصره دریایی همه بنادر ایران را از سرگرفت و ایران نیز با دست زدن به حملاتی در منطقه، به این اقدام واکنش نشان داد، قیمت نفت در معاملات امروز -چهارشنبه- به روند صعودی خود ادامه داد.

نفت خام برنت بالاترین قیمت را از ۱۲ ژوئن تجربه کرد و قیمت نفت خام غرب تگزاس امریکا نیز به بالاترین سطح از ۱۵ ژوئن رسید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل