به گزارش ایلنا به نقل از النشره، ادامه یافتن تنش‌ها بین آمریکا و ایران و تشدید حملات در تنگه هرمز، موجب شد قیمت نفت خام برنت از بشکه‌ای ۸۶ دلار فراتر رود.

با تشدید تنش‌ها پس از آن که ‌رئیس جمهور امریکا محاصره دریایی همه بنادر ایران را از سرگرفت و ایران نیز با دست زدن به حملاتی در منطقه، به این اقدام واکنش نشان داد، قیمت نفت در معاملات امروز -چهارشنبه- به روند صعودی خود ادامه داد.

نفت خام برنت بالاترین قیمت را از ۱۲ ژوئن تجربه کرد و قیمت نفت خام غرب تگزاس امریکا نیز به بالاترین سطح از ۱۵ ژوئن رسید.

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