بلومبرگ: دو نفتکش حامل نفت ایران مقصد خود را به کراچی تغییر دادند

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، بلومبرگ گزارش داد دو نفتکش حامل نفت ایران در اقدامی غیرمعمول، مقصد خود را به بندر کراچی پاکستان تغییر داده‌اند؛ اقدامی که ممکن است همزمان با آغاز اجرای محاصره دریایی آمریکا، با هدف یافتن محلی امن برای توقف انجام شده باشد.

بر اساس داده‌های ردیابی کشتی‌ها، نفتکش‌های «رانی» و «آمیل» که در مجموع حدود یک میلیون بشکه نفت خام حمل می‌کنند، روز سه‌شنبه مقصد خود را به کراچی تغییر دادند.

این دو شناور پیش از ازسرگیری محاصره دریایی آمریکا علیه کشتیرانی ایران، از خلیج فارس خارج شده بودند.

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