چین:
آمریکا ایجاد درگیریها و آشفتگیها را متوقف کند
نماینده چین در سازمان ملل گفت که ایالات متحده از ایجاد درگیریها و آشفتگیهای جدید در خاورمیانه دست بردارد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «سان لی»، سفیر چین در سازمان ملل گفت که آمریکا با حملات علیه ایران، جهان را به پرتگاهی خطرناک کشانده است.
سان این اظهارات را پس از آن بیان کرد که «مایک والتز»، نماینده آمریکا، ادعا کرد که چین به اندازه کافی برای جلوگیری از جریان کالا به ایران و یمن تلاش نمیکند، ادعایی که نماینده چین آن را کاملا بیاساس خواند.
وی اظهار داشت: «چین کنترل دقیقی بر چنین صادراتی اعمال میکند».
مقام چینی افزود: «اولویت اکنون این است که آمریکا از ایجاد درگیریها و آشفتگیهای جدید در خاورمیانه دست بردارد».