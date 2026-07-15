کوبا به غزه خاموش بدل شده است

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، شماری از اعضای دموکرات کنگره آمریکا که از کوبا بازدید کرده بودند، عنوان کردند که تحریم انرژی اعمال‌شده بر این جزیره توسط ‌رئیس‌جمهور آمریکا، کوبا را به «غزه خاموش» بدل کرده است.

ایالات متحده در ژانویه گذشته، پس از دستگیری «نیکلاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا، تحریم انرژی را بر کوبا اعمال کرد. واشنگتن همچنین تهدید کرد که بر سایر کشورهایی که به این جزیره سوخت می‌فروشند، تعرفه اعمال خواهد کرد و این امر بحران انسانی و اقتصادی را که به مدت پنج سال در جریان بوده و ناشی از تحریم‌های قبلی و سیاست‌های داخلی شکست خورده مانند یکسان‌سازی ارز است، تشدید می‌کند.

«مارک پوکان» از ویسکانسین، «ترزا لگر-فرناندز» از نیومکزیکو، «مکسین دِستِر» از اورگان و «دلیا کاتالینا» رامیرز از ایلینوی، نمایندگان کنگره آمریکا پنج‌شنبه گذشته برای بازدیدی که تا دوشنبه ادامه داشت، وارد کوبا شدند که شامل دیدار با «میگل دیاز-کانل»، رئیس جمهور کوبا بود. این دومین بازدید نمایندگان آمریکایی از این دست تنها در سه ماه است.

این چهار نماینده کنگره به خبرنگاران گفتند که آن‌ها همچنین با وزرا، متخصصان پزشکی و رهبران تجاری کوبا دیدار کردند و از خیابان‌های پایتخت، هاوانا، بازدید کردند. با این حال، آن‌ها در پاسخ به سوالی در مورد پیشرفت در گفتگوی دوجانبه با هدف لغو تحریم انرژی، تصریح کردند که در حال حاضر هیچ مذاکره دوجانبه‌ای بین واشنگتن و هاوانا وجود ندارد.

در همین زمینه، بوکان، نماینده کنگره، اظهار داشت که «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه ایالات متحده، با انگیزه‌های شخصی و نه حرفه‌ای با مسئله کوبا برخورد می‌کند و گفت: «من فکر می‌کنم مارکو روبیو این موضوع را شخصی می‌کند تا حرفه‌ای»، که اشاره دارد به پیشینه روبیو به عنوان فرزند مهاجران کوبایی و تربیت او در میامی تحت تأثیر گروه‌های تبعیدی ضد کاسترو.

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