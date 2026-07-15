تخریب منازل مسکونی در جنوب لبنان توسط نیروهای صهیونیست
نیروهای رژیم صهیونیستی چندین خانه و سازه را در جنوب لبنان تخریب کرند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که نیروهای رژیم صهیونیستی سحرگاه چهارشنبه عملیات تخریب گستردهای را انجام دادند و چندین خانه و سازه دیگر را در جنوب لبنان با مواد منفجره تخریب کردند.
به گزارش این خبرگزاری، نیروهای اشغالگر همچنین جادههای منتهی به بنت جبیل به شهر مرزی مارون الراس را با بولدوزر صاف کردند و به ساکنانی که سعی در بازرسی از باغهای نزدیک شهرهای مجدل زون و المنصوری داشتند، آتش گشودند.
خبرگزاری ملی لبنان اشارهای به شهدا یا مجروحان احتمالی این حملات نداشت.