خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شمار کشته شدگان زلزله‌های ونزوئلا به ۴ هزار و ۷۳۴ نفر رسید

شمار کشته شدگان زلزله‌های ونزوئلا به ۴ هزار و ۷۳۴ نفر رسید
کد خبر : 1813522
لینک کوتاه کپی شد.

مقامات ونزوئلا اعلام کردند که تعداد کشته‌شدگان دو زلزله مرگبار این کشور به ۴هزار و ۷۳۴ نفر رسیده اشت.

به گزارش ایلنا با نقل از رویترز، دولت ونزوئلا اعلام کرد که شمار کشته‌شدگان زلزله‌های این کشور به ۴ هزار و ۷۳۴ نفر رسیده است.

طبق آماری که خورخه رودریگز، نماینده ارشد مجلس ونزوئلا، روزگذشته -سه‌شنبه- منتشر کرد، تعداد کشته‌شدگان دو زلزله ماه گذشته در این کشور به ۴هزار و ۷۳۴ نفر افزایش یافته است.

همچنین بر اساس آمار اعلام شده ۱۶هزار و ۷۴۰ نفر مجروح شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل