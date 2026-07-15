به گزارش ایلنا با نقل از رویترز، دولت ونزوئلا اعلام کرد که شمار کشته‌شدگان زلزله‌های این کشور به ۴ هزار و ۷۳۴ نفر رسیده است.

طبق آماری که خورخه رودریگز، نماینده ارشد مجلس ونزوئلا، روزگذشته -سه‌شنبه- منتشر کرد، تعداد کشته‌شدگان دو زلزله ماه گذشته در این کشور به ۴هزار و ۷۳۴ نفر افزایش یافته است.

همچنین بر اساس آمار اعلام شده ۱۶هزار و ۷۴۰ نفر مجروح شدند.

انتهای پیام/