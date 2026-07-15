بریتانیا کاردار ایران را احضار کرد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت خارجه بریتانیا مدعی شد «نیروی قدس» سپاه در فاصله ماه‌های مارس تا مه، گروهی موسوم به «جنبش اصحاب الیمین اسلامی» را برای انجام حملاتی در اروپا هدایت کرده است. لندن این اقدامات را «غیرقابل قبول» خواند و مدعی شد ایران فعالیت‌های اطلاعاتی خود را تشدید کرده است.

این اقدام یک روز پس از آن صورت گرفت که دولت بریتانیا سپاه پاسداران و یک گروه مرتبط با آن را ذیل اختیارات امنیتی جدید، «تهدید امنیتی» معرفی کرد.

در مقابل، تهران این تصمیم را محکوم و تأکید کرد سپاه پاسداران بخشی رسمی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است و اقدام لندن، نقض حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود.