خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بریتانیا کاردار ایران را احضار کرد

بریتانیا کاردار ایران را احضار کرد
کد خبر : 1813491
لینک کوتاه کپی شد.

دولت بریتانیا با احضار کاردار جمهوری اسلامی ایران در لندن، بار دیگر اتهاماتی را علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطرح و مدعی شد تهران از گروه‌های همسو برای انجام حملاتی در اروپا استفاده کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت خارجه بریتانیا مدعی شد «نیروی قدس» سپاه در فاصله ماه‌های مارس تا مه، گروهی موسوم به «جنبش اصحاب الیمین اسلامی» را برای انجام حملاتی در اروپا هدایت کرده است. لندن این اقدامات را «غیرقابل قبول» خواند و مدعی شد ایران فعالیت‌های اطلاعاتی خود را تشدید کرده است.

این اقدام یک روز پس از آن صورت گرفت که دولت بریتانیا سپاه پاسداران و یک گروه مرتبط با آن را ذیل اختیارات امنیتی جدید، «تهدید امنیتی» معرفی کرد.

در مقابل، تهران این تصمیم را محکوم و تأکید کرد سپاه پاسداران بخشی رسمی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است و اقدام لندن، نقض حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل