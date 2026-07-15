بریتانیا کاردار ایران را احضار کرد
دولت بریتانیا با احضار کاردار جمهوری اسلامی ایران در لندن، بار دیگر اتهاماتی را علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطرح و مدعی شد تهران از گروههای همسو برای انجام حملاتی در اروپا استفاده کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت خارجه بریتانیا مدعی شد «نیروی قدس» سپاه در فاصله ماههای مارس تا مه، گروهی موسوم به «جنبش اصحاب الیمین اسلامی» را برای انجام حملاتی در اروپا هدایت کرده است. لندن این اقدامات را «غیرقابل قبول» خواند و مدعی شد ایران فعالیتهای اطلاعاتی خود را تشدید کرده است.
این اقدام یک روز پس از آن صورت گرفت که دولت بریتانیا سپاه پاسداران و یک گروه مرتبط با آن را ذیل اختیارات امنیتی جدید، «تهدید امنیتی» معرفی کرد.
در مقابل، تهران این تصمیم را محکوم و تأکید کرد سپاه پاسداران بخشی رسمی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است و اقدام لندن، نقض حقوق بینالملل به شمار میرود.