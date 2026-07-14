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رویاپردازی مجدد ترامپ درباره تنگه هرمز

رویاپردازی مجدد ترامپ درباره تنگه هرمز
کد خبر : 1813324
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رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر مدعی شد که کنترل تنگه هرمز را به دست آورده است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر مدعی شد که کنترل تنگه هرمز را به دست آورده است. 

ترامپ مدعی شد: «تنگه هرمز برای همه کشتی‌ها به جز کشتی‌های ایرانی باز است.»

ترامپ مدعی شد: «تصمیم گرفته‌ام تعرفه‌های ۲۰ درصدی را با قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری که کشورهای مختلف خلیج فارس با ایالات متحده منعقد خواهند کرد، جایگزین کنم.»

ترامپ مدعی شد: «ما محاصره کامل را اعمال خواهیم کرد، اما فقط کشتی‌هایی که از بنادر ایران می‌آیند و از آنجا خارج می‌شوند.»

ترامپ افزود: «نفت امروز به لطف قدرت عظیم ارتش آمریکا به وفور بی‌سابقه‌ای جریان دارد.»

 

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