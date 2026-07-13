اقدام خصمانه انگلیس علیه سپاه پاسداران
دولت انگلیس در اقدامی ضد ایرانی و در همراهی با سیاستهای خصمانه آمریکا، نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست ادعایی خود از گروههای «تروریستی» قرار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از ایندپندنت، دولت انگلیس در اقدامی ضد ایرانی و در همراهی با سیاستهای خصمانه آمریکا، نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست ادعایی خود از گروههای «تروریستی» قرار داد.
طبق این تصمیم، عضویت، شرکت در جلسات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا نمایش عمومی نمادهای آن اکنون در انگلیس جرم محسوب میشود.
شبکه اسکای نیوز نیز گزارش داد که «بریتانیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد.»