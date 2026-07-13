به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، روسیه امروز -دوشنبه- اعلام کرد که به آخرین تحریم‌های اعمال شده از سوی انگلیس و اتحادیه اروپا به دلیل عملیات سایبری و هیبریدی ادعایی روسیه در سراسر اروپا پاسخ مناسبی خواهد داد.

وزارت خارجه روسیه در پاسخ به سوالی در مورد گسترش تحریم‌ها توسط لندن و بروکسل به خبرگزاری دولتی ریا گفت: «مسکو پاسخ مناسبی خواهد داد».

پیش از این وزارت خارجه انگلیس از اعمال تحریم‌های سایبری جدید مشترک با اتحادیه اروپا علیه روسیه خبر داده بود.‍

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