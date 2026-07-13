به گزارش ایلنا به نقل از تاس، الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان، اعلام کرد که دوران چالش‌برانگیز روابط بین آذربایجان و روسیه اکنون کاملا به گذشته پیوسته است.

وی نسبت به وضعیت روابط دوجانبه ابراز خوش‌بینی کرد.

علی‌اف اظهار داشت: لازم به ذکر است که مشکلات آن دوران چالش‌برانگیز پشت سر گذاشته شده‌اند. می‌توانم با اطمینان بگویم که روابط ما به حالت عادی کامل بازگشته است.

رئیس جمهور آذربایجان تاکید کرد که ارتباط بین دو ملت در سطوح مختلف، ادامه دارد.

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