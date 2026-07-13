لهستان:
۳ تا ۹ موشک برای سامانههای پاتریوت به اوکراین منتقل کردیم
معاون وزیر دفاع لهستان اعلام کرد که این کشور ۳ تا ۹ موشک پاتریوت به اوکراین ارسال کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، سزاری تومچیک، معاون وزیر دفاع لهستان، گفت که این کشور در بهار ۲۰۲۶ بین ۳ تا ۹ موشک برای سامانههای دفاع هوایی پاتریوت به عنوان بخشی از بسته کمک جمعی تعدادی از کشورهای ناتو به نیروهای مسلح اوکراین تحویل داده است.
تومچیک اظهار داشت: سه تا نه دقیقا همین تعداد موشک برای سامانههای پاتریوت است که ما به اوکراین منتقل کردیم.
به گفته وی، ورشو سپس از ایالات متحده تضمین دریافت کرد که در صورت خطر، موشکها ده برابر تدارک تجدید شوند.
پیش از این، ولادیسلاو کوزینیاک-کامیش، وزیر دفاع لهستان، پس از آنکه چندین سیاستمدار مخالف و نمایندگان دولت کارول ناوروسکی، رئیس جمهور، دولت را به انتقال موشکهای سامانه پاتریوت به کییف متهم کردند، تصمیم گرفت جزئیات کمکهای نظامی به اوکراین را از حالت طبقهبندی خارج کند.