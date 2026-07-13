به گزارش ایلنا با نقل از رویترز، دولت انگلیس امروز -دوشنبه- با متهم کردن شبکه‌های سایبری روسیه به تلاش برای ایجاد هرج و مرج و تفرقه در سرتاسر اروپا بسته جدیدی از تحریم‌ها را علیه آن‌ها اعلام کرد.

دولت انگلیس روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اقدام امروز ۲۴ فرد و نهاد پشت عملیات مخرب سایبری و هیبریدی، از جمله مجرمان سایبری درگیر در شبکه‌های پروکسی مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی روسیه را هدف قرار می‌دهد».

این شامل تحریم چهره‌های ارشد رهبری جی‌آر‌یو یعنی، ویاچسلاو استافیف، ایوان سنین و ایوان کاسیاننکو به دلیل نقششان در هدایت عملیات تهدید سایبری و هیبریدی جی‌آریو می‌شود.

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