تحریمهای جدید انگلیس علیه شبکههای سایبری روسیه
انگلیس شبکههای سایبری روسیه را با تحریمهای جدید هدف قرار داد.
به گزارش ایلنا با نقل از رویترز، دولت انگلیس امروز -دوشنبه- با متهم کردن شبکههای سایبری روسیه به تلاش برای ایجاد هرج و مرج و تفرقه در سرتاسر اروپا بسته جدیدی از تحریمها را علیه آنها اعلام کرد.
دولت انگلیس روز دوشنبه در بیانیهای اعلام کرد: «اقدام امروز ۲۴ فرد و نهاد پشت عملیات مخرب سایبری و هیبریدی، از جمله مجرمان سایبری درگیر در شبکههای پروکسی مرتبط با سرویسهای اطلاعاتی روسیه را هدف قرار میدهد».
این شامل تحریم چهرههای ارشد رهبری جیآریو یعنی، ویاچسلاو استافیف، ایوان سنین و ایوان کاسیاننکو به دلیل نقششان در هدایت عملیات تهدید سایبری و هیبریدی جیآریو میشود.