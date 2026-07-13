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چین: خواستار عبور آزاد و ایمن از تنگه هرمز هستیم

چین: خواستار عبور آزاد و ایمن از تنگه هرمز هستیم
کد خبر : 1812593
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وزارت خارجه چین اعلام کرد که عبور آزاد و ایمن از تنگه هرمز به سود تمامی طرف‌ها است.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،  در بحبوحه تنش‌های جدید میان ایران و آمریکا، وزارت خارجه چین امروز -دوشنبه- بار دیگر خواستار عبور آزاد و ایمن از تنگه هرمز شد.

«لین جیان»، سخنگوی وزارت خارجه چین، در پکن به خبرنگاران گفت: «تنگه هرمز تنگه‌ای برای دریانوردی بین‌المللی است. از سرگیری عبور آزاد و امن در این تنگه در اسرع وقت، به نفع همه طرف‌ها است».

لین گفت که عبور از این تنگه باید به درستی مدیریت شود.

 

 

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