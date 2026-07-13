چین: خواستار عبور آزاد و ایمن از تنگه هرمز هستیم
وزارت خارجه چین اعلام کرد که عبور آزاد و ایمن از تنگه هرمز به سود تمامی طرفها است.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، در بحبوحه تنشهای جدید میان ایران و آمریکا، وزارت خارجه چین امروز -دوشنبه- بار دیگر خواستار عبور آزاد و ایمن از تنگه هرمز شد.
«لین جیان»، سخنگوی وزارت خارجه چین، در پکن به خبرنگاران گفت: «تنگه هرمز تنگهای برای دریانوردی بینالمللی است. از سرگیری عبور آزاد و امن در این تنگه در اسرع وقت، به نفع همه طرفها است».
لین گفت که عبور از این تنگه باید به درستی مدیریت شود.