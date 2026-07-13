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شهادت ۱۱۰۸ نفر در غزه از زمان برقراری آتش بس در اکتبر ۲۰۲۵

شهادت ۱۱۰۸ نفر در غزه از زمان برقراری آتش بس در اکتبر ۲۰۲۵
کد خبر : 1812592
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وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که از ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ و برقراری آتش بس در غزه، ۱۱۰۸ نفر شهید و ۳۵۷۸ نفر مجروح شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز -دوشنبه- اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۸ شهید و ۳۲ مجروح وارد بیمارستان های این باریکه شدند.

 این وزارتخانه اشاره کرد که از ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ و برقراری آتش بس در غزه، ۱۱۰۸ نفر شهید و ۳۵۷۸ نفر مجروح شدند.

براساس بیانیه وزارت بهداشت فلسطین در غزه، ۸۰۰ پیکر نیز ار ۱۱ اکتبر از زیر آوار بیرون کشیده شد.

 

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