کالاس: آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز باید تضمین شود
مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا خواستار حفط آزادی دریانوردی در تنگه هرمز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا خواستار حفط آزادی دریانوردی در تنگه هرمز شد.
«کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، گفت مقامات با کشورهای خلیج فارس دیدار خواهند کرد تا درباره امنیت منطقه گفتوگو کنند.
وی با اشاره به اینکه توافق موقت ایران و آمریکا «پایدار نیست»، گفت وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در مورد «چه نوع پیامهایی میتوانیم ارسال کنیم که تنگه هرمز باید باز شود، آزادی دریانوردی باید رعایت شود، و هیچ گونه عوارض و هزینهای برای دریانوردی در آنجا وجود نداشته باشد» گفتوگو خواهند کرد.