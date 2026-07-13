به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، منابع گزارش داد که تلاش‌های میانجیگران برای کاهش تنش میان ایران و ایلات متحده ادامه دارد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، هفته گذشته مدعی شد که توافق موقت در جنگ تمام شده است. اما میانجیگران، از جمله پاکستان، قطر و مصر، به تلاش‌های خود برای دستیابی به توافق نهایی برای پایان دادن به جنگ ادامه داده‌اند.

یک مقام منطقه‌ای که در میانجیگری مشارکت گفت که تلاش‌ها برای تقویت آتش‌بس روز یکشنبه ادامه یافت.

پاکستان نیز اعلام کرد که وزیر خارجه این کشور با سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران تلفنی صحبت کردهو همچنین خواستار تنش‌زدایی از سوی هر دو طرف شده است.

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