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وزیر امور خارجه فرانسه:

تحریم‌ها تا زمانی که ایران برنامه هسته‌ای خود را کنار نگذارد، لغو نخواهند شد

تحریم‌ها تا زمانی که ایران برنامه هسته‌ای خود را کنار نگذارد، لغو نخواهند شد
کد خبر : 1812521
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وزیر امور خارجه فرانسه ‌مدعی شد که تا زمانی که ایران برنامه هسته‌ای خود را کنار نگذارد، هیچکدام از تحریم‌ها لغو نخواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «ژان-نوئل بارو» وزیر امور خارجه فرانسه ‌مدعی شد که تا زمانی که ایران برنامه هسته‌ای خود را کنار نگذارد، هیچکدام از تحریم‌ها لغو نخواهد شد.

بارو در مصاحبه با شبکه «بی‌اف‌ام تی‌وی» با بیان اینکه ایران و آمریکا علاقه‌ای به ازسرگیری جنگ ندارند، گفت که دو طرف باید به تعهداتی که ذیل یادداشت تفاهم پذیرفته‌اند، پایبند باشند.

وی با بیان اینکه ارتش فرانسه هنوز مین‌روبی در تنگه هرمز را آغاز نکرده، توضیح داد: «دلیل اصلی آن هم تداوم خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن است. ما آماده‌ایم این کار را انجام دهیم، مشروط بر اینکه آرامش برقرار شود».

 

 

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