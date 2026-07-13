اولیانوف:
حملات به نیروگاه هستهای بوشهر میتواند عواقب فاجعهباری داشته باشد
نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین گفت که حملات به نیروگاه هستهای بوشهر، جرم و نقض قوانین بین المللی است و باید فورا متوقف شود.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین، در مورد حملات اخیر به استان بوشهر ایران اظهار داشت که حملات به نیروگاه هستهای این استان میتواند عواقب فاجعهباری داشته باشد.
اولیانوف در حساب کاربری پلتفرم ایکس خود نوشت: «هرگونه حمله به یک تاسیسات هستهای جرم و نقض آشکار قوانین بینالمللی است. حملات به نیروگاه هستهای بوشهر میتواند عواقب وخیمی برای همه کشورهای عربی خلیج فارس داشته باشد. این حملات باید فورا متوقف شوند».
پیش از این، الکسی لیخاچف، مدیرکل شرکت روسی روساتم، گزارش داده بود که استان بوشهر ایران هدف حمله هوایی قرار گرفته است، اما نیروگاه هستهای بوشهر مورد اصابت قرار نگرفته است.