نماینده آمریکا: مذاکرات هستهای با ایران ادامه دارد؛ توافق مدنظر ترامپ با برجام متفاوت است
نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل با اعلام ادامه مذاکرات فنی میان تهران و واشنگتن درباره برنامه هستهای ایران، مدعی شد دولت ترامپ بهدنبال توافقی متفاوت از برجام است؛ توافقی که رفع تدریجی تحریمها را به اجرای کامل تعهدات ایران و سازوکارهای سختگیرانه بازرسی گره میزند.
به گزارش ایلنا، مایک والتز، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد گفتوگوهای فنی درباره برنامه هستهای ایران همچنان ادامه دارد و رایزنیها بر محور موضوعاتی از جمله نحوه بازرسی از تأسیسات هستهای، سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای بالا و آینده برنامه غنیسازی متمرکز است.
والتز در گفتوگو با شبکه «فاکسنیوز» مدعی شد توافقی که دولت دونالد ترامپ بهدنبال آن است، تفاوتهای اساسی با برجام دارد و قرار است سازوکارهای نظارتی و بازرسی بهمراتب سختگیرانهتری نسبت به توافق سال ۲۰۱۵ در آن پیشبینی شود.
وی همچنین مدعی شد واشنگتن برخلاف برجام، برنامهای برای رفع یکباره تحریمها ندارد و هرگونه کاهش یا لغو تحریمها بهصورت مرحلهای و مشروط به پایبندی کامل ایران به تعهدات هستهای و آنچه «عدم بیثباتسازی منطقه» خواند، انجام خواهد شد.
اظهارات نماینده آمریکا همزمان با سخنان رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی مطرح شد. گروسی ابراز امیدواری کرد بازرسان آژانس ظرف هفتههای آینده بار دیگر به تأسیسات هستهای ایران دسترسی پیدا کنند.
مدیرکل آژانس همچنین مدعی شد ذخایر اورانیوم با غنای بالا همچنان در مراکز و تأسیسات زیرزمینی ایران نگهداری میشود؛ مراکزی که به گفته او پیشتر هدف حملات هوایی آمریکا قرار گرفتهاند. با این حال، وی تأکید کرد تا زمان ازسرگیری بازرسیها، امکان ارزیابی دقیق و قطعی از وضعیت این ذخایر وجود ندارد.