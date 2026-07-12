پادشاه و ولیعهد عربستان درگذشت امیر سابق قطر را تسلیت گفتند

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «سلمان بن عبدالعزیز»، پادشاه و «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان سعودی، پیام‌های تسلیتی را به «تمیم بن حمد آل ثانی»، امیر قطر، به مناسبت درگذشت پدرش، «شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی»، امیر سابق قطر، ارسال کردند.

ملک سلمان در پیام خود، عمیق‌ترین مراتب تسلیت خود را به خانواده مرحوم و مردم قطر ابراز کرد و از خدمات امیر فقید به کشور و مردمش قدردانی نمود.

بن سلمان نیز مراتب تاسف عمیق خود را از درگذشت وی ابراز کرد و بر نقش برجسته امیر سابق قطر در توسعه و شکوفایی این کشور تاکید نمود.

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