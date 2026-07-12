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سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا:

سطح تهدید امنیت دریایی در تنگه هرمز همچنان بالاست

سطح تهدید امنیت دریایی در تنگه هرمز همچنان بالاست
کد خبر : 1812134
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سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از افزایش سطح تهدید امنیت دریایی در تنگه هرمز خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از افزایش سطح تهدید امنیت دریایی در تنگه هرمز خبر داد.

این سازمان اعلام کرد که سطح تهدید امنیت دریایی در تنگه هرمز در بالاترین درجه خطر، که به عنوان «شدید» طبقه‌بندی شده است، باقی مانده است. 

این سازمان اعلام کرده است: «با وجود اعلامیه ایران در تاریخ ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶ مبنی بر اینکه [تنگه هرمز] بسته است، مسیر جنوبی همچنان در دسترس است و اکنون برای تردد دوطرفه گسترش یافته است.»


 

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