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ترامپ: جای خالی لیندسی گراهام به‌شدت احساس خواهد شد

ترامپ: جای خالی لیندسی گراهام به‌شدت احساس خواهد شد
کد خبر : 1812006
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رئیس کاخ سفید درگذشت سناتور ایالت کارولینای جنوبی‌ را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیس کاخ سفید درگذشت سناتور ایالت کارولینای جنوبی‌ را تسلیت گفت. 

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور ‌ایالات متحده، در پی درگذشت «لیندسی گراهام»، سناتور کارولینای جنوبی او را یکی از بزرگ‌ترین افراد و سناتورهایی که تا به حال شناخته است، توصیف کرد.

ترامپ گفت: «او همیشه در حال کار بود و یک میهن‌پرست واقعی آمریکایی بود.»

وی همچنین افزود: «جای خالی لیندسی بسیار احساس خواهد شد! خیلی غم‌انگیز است! جزئیات و ترتیبات بعدی در حال بررسی است.»

 

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