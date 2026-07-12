رئیسجمهور کوبا: آمریکا تهدید واقعی برای امنیت ملی است
رئیسجمهور کوبا با رد اتهامهای واشنگتن علیه هاوانا، آمریکا را «تهدید واقعی برای امنیت ملی» کشورش خواند و بحران انرژی این کشور را نتیجه تحریمها و محاصره نفتی ایالات متحده دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، همزمان با تداوم خاموشیهای گسترده در کوبا، میگل دیاز-کانل رئیسجمهور این کشور در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «کوبا تهدیدی برای هیچ کشوری نیست؛ این ایالات متحده است که تهدید واقعی برای امنیت ملی به شمار میرود.»
وی با اشاره به دومین خاموشی سراسری در کمتر از یک هفته، گفت اختلال دوباره در شبکه برق، روند بازسازی تاسیسات و بازگرداندن برق به مناطق مختلف را با دشواری بیشتری مواجه کرده است.
رئیسجمهور کوبا در عین حال از تلاش کارکنان صنعت برق قدردانی کرد و افزود شماری از نیروگاهها دوباره وارد مدار شدهاند و سایر واحدها نیز با تمام ظرفیت برای احیای شبکه برق در حال فعالیت هستند.
دیاز-کانل همچنین تأکید کرد عملیات بازسازی شبکه برق در شرایطی انجام میشود که کوبا با کمبود شدید سوخت روبهرو است. او با متهم کردن آمریکا به تشدید محاصره نفتی این کشور، این اقدامات را عامل اصلی بحران انرژی کوبا دانست و آن را «نوعی نسلکشی» توصیف کرد.
کوبا روز ۱۰ ژوئیه برای دومین بار طی یک هفته با خاموشی گسترده مواجه شد؛ رخدادی که بخش عمدهای از این کشور را در تاریکی فرو برد. این کشور از ماهها پیش با بحران انرژی دستوپنجه نرم میکند؛ بحرانی که پس از توقف صادرات نفت ونزوئلا از ابتدای ژانویه و تشدید محدودیتهای آمریکا بر تأمین سوخت، ابعاد گستردهتری پیدا کرده است.