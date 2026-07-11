پشتپرده چرخش ناگهانی ترامپ؛ چه اتفاقی توافق با ایران را به بنبست رساند؟
ایندیپندنت با استناد به منابع آمریکایی مدعی شد تنها در یک شبانهروز، گزارشهای امنیتی درباره تحولات تنگه هرمز، نظر دولت ترامپ را تغییر داد و او را به اعلام پایان آتشبس با ایران واداشت.
به گزارش ایلنا، روزنامه انگلیسی ایندپندنت در گزارشی با استناد به اطلاعات منتشرشده توسط والاستریت ژورنال، مدعی شد تصمیم اخیر دونالد ترامپ برای پایان دادن به آتشبس با ایران، حاصل تحولات فشردهای بود که طی کمتر از یک شبانهروز در کاخ سفید رقم خورد.
به نوشته این روزنامه، نقطه عطف این ماجرا در نشست رئیسجمهور آمریکا با اعضای تیم امنیت ملی در دفتر بیضی و پیش از سفر وی به اجلاس سران ناتو شکل گرفت. در این نشست، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا گزارشهایی درباره حملات منتسب به ایران علیه سه کشتی تجاری در تنگه هرمز ارائه کردند.
ایندیپندنت مدعی است این گزارشها باعث شد ترامپ نسبت به ادامه مذاکرات با ایران بدبین شود و پس از مشورت با مشاوران امنیتی خود، به این جمعبندی برسد که تهران دیگر ارادهای برای ادامه روند دیپلماتیک ندارد. به دنبال این ارزیابی، وی توافق آتشبس را پایانیافته اعلام کرد.
به نوشته این روزنامه، کاخ سفید بلافاصله پس از این تصمیم، دستور اجرای دو مرحله حملات نظامی علیه اهدافی در ایران را صادر کرد، تحریمهای صادرات نفت ایران را دوباره به جریان انداخت و هشدار داد در صورت ادامه تهدید کشتیرانی بینالمللی، گزینه تشدید حضور نظامی و اعمال محدودیتهای دریایی در تنگه هرمز نیز بررسی خواهد شد.
ایندیپندنت این تحول را عقبگردی آشکار نسبت به مواضع چند هفته قبل ترامپ توصیف کرده و یادآور شده است که او پیشتر از امضای تفاهمنامه آتشبس بهعنوان گامی مهم برای پایان دادن به جنگ استقبال کرده و حتی از رویکرد مقامات ایرانی در مذاکرات تمجید کرده بود.
بر اساس این گزارش، تفاهمنامهای که ۱۷ ژوئن در کاخ ورسای امضا شد، بر توقف درگیریها، بازگشایی تنگه هرمز و دستیابی به توافقی جامع ظرف ۶۰ روز تأکید داشت؛ اما تحولات اخیر موجب شد ترامپ این توافق را پایانیافته بداند و ادامه مذاکرات را بینتیجه توصیف کند.
ایندیپندنت در ادامه مدعی شد این توافق از همان ابتدا نیز با ضعفهای جدی روبهرو بود؛ چراکه موضوعات اصلی اختلاف، از جمله برنامه هستهای ایران، امنیت تنگه هرمز و پیامدهای جنگ در لبنان را حلوفصل نکرده و تنها بررسی آنها را به آینده موکول کرده بود.
نیت سوانسون، از مقامات پیشین وزارت خارجه آمریکا نیز به این روزنامه گفت توافق موقت، اختلافات اساسی میان دو طرف را برطرف نکرد و صرفا رسیدگی به آنها را به تعویق انداخت.
به ادعای این گزارش، تشدید تنشها در تنگه هرمز عامل اصلی فروپاشی این روند بود. ایندیپندنت مدعی است برخی کشتیهای تجاری پیش از هدف قرار گرفتن، هشدارهای رادیویی از سوی نیروهای ایرانی دریافت کرده بودند و در پی حملات بعدی، یکی از نفتکشها دچار آتشسوزی شد و خدمه آن تخلیه شدند.
این روزنامه همچنین مدعی شد واشنگتن این حملات را واکنشی به تلاشهای خود برای هدایت کشتیهای تجاری به مسیر جنوبی تنگه هرمز و کاهش وابستگی به مسیرهای نزدیک سواحل ایران میداند؛ اقدامی که به ادعای این گزارش، با مخالفت تهران روبهرو شده است.
در ادامه این گزارش آمده است ارتش آمریکا هدف از حملات اخیر را تحمیل هزینه به ایران به دلیل حمله به کشتیهای تجاری عنوان کرده و جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا نیز هشدار داده است هرگونه حمله به شناورهای تجاری با پاسخ نظامی شدید واشنگتن روبهرو خواهد شد.
با این حال، ایندیپندنت معتقد است مسیر دیپلماسی هنوز بهطور کامل بسته نشده است. به نوشته این روزنامه، ترامپ تنها دقایقی پس از اعلام پایان آتشبس، از ادامه فعالیت تیم مذاکرهکننده آمریکا در صورت تمایل طرفین استقبال کرد.
این روزنامه در پایان مینویسد با وجود باز ماندن کانالهای ارتباطی، فرصت دستیابی به توافقی جدید بسیار محدود است؛ چرا که همزمان با ادامه درگیریهای نظامی، پروندههایی مانند آینده تنگه هرمز و برنامه هستهای ایران، بیش از گذشته به موانع اصلی هرگونه توافق پایدار میان تهران و واشنگتن تبدیل شدهاند.