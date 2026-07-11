رایزنی تلفنی وزرای خارجه قطر و اردن

به گزارش ایلنا به نقل از الرای، «ایمن صفدی»، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه اردن، امروز -شنبه- با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، به صورت تلفنی گفت‌وگو کرد.

دو وزیر در این تماس درباره تلاش‌ها برای بازگرداندن آرامش منطقه‌ای و پایان دادن به تنش‌ها و تضمین اجرای توافق آتش‌بس حاصل شده میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده گفت‌وگو کردند.

صفدی در این تماس از تلاش‌های مداوم قطر برای تضمین اجرای توافق، بازگرداندن آرامش و دستیابی به ثبات تقدیر کرد.

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