رایزنی تلفنی وزرای خارجه قطر و اردن
وزاری خارجه قطر و اردن درباره تلاشها برای مهار تنشها و بازگرداندن ثبات منطقهای گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از الرای، «ایمن صفدی»، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه اردن، امروز -شنبه- با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، به صورت تلفنی گفتوگو کرد.
دو وزیر در این تماس درباره تلاشها برای بازگرداندن آرامش منطقهای و پایان دادن به تنشها و تضمین اجرای توافق آتشبس حاصل شده میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده گفتوگو کردند.
صفدی در این تماس از تلاشهای مداوم قطر برای تضمین اجرای توافق، بازگرداندن آرامش و دستیابی به ثبات تقدیر کرد.