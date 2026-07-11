گزافهگویی مقامات آمریکایی درباره تنگه هرمز
نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی مدعی شد که اگر ایران اذعان به باز بودن گذرگاههای تنگه هرمز نکند، عواقب به سود آن نخواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از مقامات آمریکایی مدعی شد که اگر ایران در بیانیهای به باز کردن گذرگاههای هرمز اذعان نکند، عواقب به نفع آن نخواهد بود.
نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی مدعی شد: «اگر ایران بیانیهای صادر نکند که در آن به باز کردن گذرگاهها در تنگه هرمز اذعان کند، عواقب به نفع آن نخواهد بود».
در این گزارش ادعایی اعلام شد: «ایران باید بیانیهای صادر کند که در آن توقف تیراندازی به کشتیها در تنگه هرمز را اعلام کرده و به آن پایبند باشد».