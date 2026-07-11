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هشدار سازمان بهداشت جهانی نسبت به شیوع وبا در سودان

هشدار سازمان بهداشت جهانی نسبت به شیوع وبا در سودان
کد خبر : 1811634
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سازمان بهداشت جهانی نسبت به وخیم‌تر شدن وضعیت شیوع وبا در سودان هشدار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سازمان بهداشت جهانی هشدار داد که شیوع وبا در سودان احتمالا با ادامه جنگ، گسترش آوارگی و آغاز فصل بارندگی وخیم‌تر خواهد شد.

این در حالی است که این کشور با بحران انسانی رو به وخامت و کمبود شدید بودجه، همزمان با درگیری‌های مداوم بین ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع، روبرو است.

سازمان بهداشت جهانی گزارش داد که شیوع وبا که در ۲۷ ژوئن اعلام شد، دست‌‌کم تاکنون منجر به مرگ ۱۱۴ نفر شده و بیش از ۱ هزار و ۳۰۰نفر دیگر را آلوده کرده است.

این بیماری در چندین ایالت، به ویژه دارفور و کردفان، که دسترسی تیم‌های امدادی و کارکنان بهداشتی همچنان به شدت محدود است، در حال گسترش است.

 

 

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