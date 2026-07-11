به گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ، اتحادیه اروپا در حال آماده‌سازی برای اعطای وام ۶۰ میلیارد یورویی که در ابتدا برای خرید تجهیزات دفاعی در نظر گرفته شده بود به اوکراین است تا تجهیزات نظامی را مستقیما از تولیدکنندگان بریتانیایی خریداری کند.

این توافق که انتظار می‌رود پس از ماه‌ها مذاکره رسمی شود، به مقامات اوکراینی اجازه می‌دهد تا بخش‌هایی از بسته مالی را برای تهیه سخت‌افزار از بریتانیا اختصاص دهند.

به گفته افراد آشنا با بحث‌های جاری پیرامون این موضوع، انتظار می‌رود هفته آینده در جلسه‌ای در پاریس، اعلامیه رسمی در این مورد منتشر شود.

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