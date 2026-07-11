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بلومبرگ گزارش داد:

اروپا به کی‌یف اجازه می‌دهد تا با کمک ۶۰ میلیاردی از انگلیس تسلیحات بخرد

اروپا به کی‌یف اجازه می‌دهد تا با کمک ۶۰ میلیاردی از انگلیس تسلیحات بخرد
کد خبر : 1811608
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بلومبرگ گزارش داد که اتحادیه اروپا قصد دارد به اوکراین اجازه دهد از وام ۶۰ میلیارد یورویی برای خرید تسلیحات از بریتانیا استفاده کند.

به گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ، اتحادیه اروپا در حال آماده‌سازی برای اعطای وام ۶۰ میلیارد یورویی  که در ابتدا برای خرید تجهیزات دفاعی در نظر گرفته شده بود به اوکراین است تا تجهیزات نظامی را مستقیما از تولیدکنندگان بریتانیایی خریداری کند.

این توافق که انتظار می‌رود پس از ماه‌ها مذاکره رسمی شود، به مقامات اوکراینی اجازه می‌دهد تا بخش‌هایی از بسته مالی را برای تهیه سخت‌افزار از بریتانیا اختصاص دهند.

به گفته افراد آشنا با بحث‌های جاری پیرامون این موضوع، انتظار می‌رود هفته آینده در جلسه‌ای در پاریس، اعلامیه رسمی در این مورد منتشر شود.

 

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