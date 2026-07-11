اختلال در سفرها در پی طوفان باوی/ چین و ژاپن هشدار صادر کردند

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، طوفان باوی امروز -شنبه- پروازها را در استان اوکیناوا در جنوب ژاپن مختل کرد.

همچنین مقامات ژاپن و چین نسبت به سیل، رانش زمین و شرایط خطرناک ساحلی هشدار دادند.

به گزارش کیودو نیوز، آژانس هواشناسی ژاپن هشدار داد که این طوفان می‌تواند بادهای شدیدی را به همراه داشته باشد که قادر به آسیب رساندن به خانه‌ها، امواج بلند و سیل در مناطق ساحلی و کنار رودخانه‌های کم‌ارتفاع است.

به گزارش گلوبال تایمز، در چین، مرکز ملی هواشناسی هشدار نارنجی طوفان صادر کرد، در حالی که کلاس‌های حضوری به حالت تعلیق درآمدند، جاذبه‌های گردشگری تعطیل شدند و برخی از خدمات کشتیرانی در مناطق آسیب‌دیده متوقف شد.

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