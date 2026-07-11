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بازداشت ۳۶ تن در ترکیه به اتهام رشوه‌خواری

بازداشت ۳۶ تن در ترکیه به اتهام رشوه‌خواری
کد خبر : 1811464
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دفتر دادستانی کل آنکارا ‌اعلام کرد که دادستان این کشور دستور بازداشت ۳۶ نفر را به‌عنوان بخشی از تحقیقات در مورد رشوه‌خواری و تقلب در مناقصه صادر کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دفتر دادستانی کل آنکارا ‌اعلام کرد که دادستان این کشور دستور بازداشت ۳۶ نفر را، از جمله شهردار یکی از مناطق آنکارا که در اختیار اپوزیسیون اصلی است،‌ به‌عنوان بخشی از تحقیقات در مورد رشوه‌خواری و تقلب در مناقصه صادر کرده است.

دفتر دادستانی در بیانیه‌ای اعلام کرد که مقامات ۲۷ نفر از مظنونان را بازداشت کرده‌اند و جست‌وجو برای یافتن بقیه ادامه دارد.

‌شهردار منطقه چانکایای آنکارا و نماینده حزب جمهوری‌خواه خلق، ‌گفت که مقامات را از محل اختفای خود مطلع کرده و یک کلید یدکی برای خانه‌اش در اختیار مأمورانی قرار داده است که در حین عزیمت به آنکارا، خانه‌اش را بازرسی می‌کنند.

 

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