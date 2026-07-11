به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر با ادبیاتی تهدیدآمیز علیه ایران مدعی شد در صورت هرگونه اقدام جمهوری اسلامی برای ترور یا سوءقصد به وی، پاسخ آمریکا «فوری و گسترده» خواهد بود.

ترامپ مدعی شد هزار موشک هم‌اکنون برای شلیک به سمت ایران آماده شده‌اند و در صورت وقوع چنین سناریویی، هزاران موشک دیگر نیز بلافاصله به آن‌ها ملحق خواهند شد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین ادعا کرد دستورهای لازم از پیش صادر شده و ارتش این کشور برای اجرای این عملیات آمادگی کامل دارد. وی مدعی شد نیروهای مسلح آمریکا قادرند طی مدت یک سال، و در صورت لزوم برای مدت بیشتر، حملاتی گسترده علیه ایران انجام دهند.

ترامپ در ادامه مدعی شد ایران در مقاطع مختلف تهدید به ترور وی کرده است و هشدار داد هرگونه اقدام در این زمینه با واکنشی شدید از سوی واشنگتن روبه‌رو خواهد شد.

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