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لفاظی‌های جدید ترامپ علیه ایران

لفاظی‌های جدید ترامپ علیه ایران
کد خبر : 1811302
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رئیس‌جمهور آمریکا با تکرار تهدیدهای خود علیه ایران مدعی شد در صورت هرگونه اقدام تهران برای ترور یا سوءقصد به وی، دستور شلیک هزار موشک به سمت ایران صادر خواهد شد و ارتش آمریکا آمادگی اجرای حمله‌ای گسترده را دارد.

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر با ادبیاتی تهدیدآمیز علیه ایران مدعی شد در صورت هرگونه اقدام جمهوری اسلامی برای ترور یا سوءقصد به وی، پاسخ آمریکا «فوری و گسترده» خواهد بود.

ترامپ مدعی شد هزار موشک هم‌اکنون برای شلیک به سمت ایران آماده شده‌اند و در صورت وقوع چنین سناریویی، هزاران موشک دیگر نیز بلافاصله به آن‌ها ملحق خواهند شد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین ادعا کرد دستورهای لازم از پیش صادر شده و ارتش این کشور برای اجرای این عملیات آمادگی کامل دارد. وی مدعی شد نیروهای مسلح آمریکا قادرند طی مدت یک سال، و در صورت لزوم برای مدت بیشتر، حملاتی گسترده علیه ایران انجام دهند.

ترامپ در ادامه  مدعی شد ایران در مقاطع مختلف تهدید به ترور وی کرده است و هشدار داد هرگونه اقدام در این زمینه با واکنشی شدید از سوی واشنگتن روبه‌رو خواهد شد.

 

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