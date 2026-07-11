ادعای بزرگ آمریکا درباره ایران؛ «ترامپ دستور مذاکره داد»
مقامهای آمریکایی مدعی شدهاند ایران خواستار ازسرگیری مذاکرات شده و ترامپ نیز دستور آغاز گفتوگوها را صادر کرده است؛ اما منابع نزدیک به تیم مذاکرهکننده ایران این روایت را رد میکنند.
به گزارش ایلنا، شبکه آمریکایی «ایبیسی نیوز»، بامداد امروز- شنبه- به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا مدعی شد روند گفتوگوهای تهران و واشنگتن بار دیگر در دستور کار قرار گرفته و ایران خواستار ادامه مذاکرات شده است.
این مقام آمریکایی ادعا کرد مقامهای ایرانی در رایزنیهای غیرعلنی، حملات به کشتیها در تنگه هرمز را «اشتباه» توصیف کرده و خواستار ادامه گفتوگوها برای حل اختلافات شدهاند. وی همچنین مدعی شد دونالد ترامپ به تیم مذاکرهکننده آمریکا دستور داده است روند مذاکرات را دنبال کند.
این مقام در عین حال با تکرار ادعاهای واشنگتن، ایران را تهدید کرد که در صورت هرگونه اقدام علیه کشتیها یا منافع آمریکا، با پاسخ این کشور مواجه خواهد شد.
همزمان، یک مقام ارشد دیگر آمریکایی نیز مدعی شد واشنگتن نشانههایی از تمایل ایران برای دستیابی به توافق دریافت کرده و حملات اخیر به کشتیها را به آنچه «جریان خودسر» در داخل ایران خواند، نسبت داده است.
در همین راستا، شبکه «سیبیسی نیوز» نیز به نقل از منابع آگاه گزارش داد تماسها و گفتوگوهای غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن با میانجیگری قطر همچنان ادامه دارد و بخشی از تلاشها برای حفظ و تثبیت آتشبس محسوب میشود.
در مقابل، منابع نزدیک به تیم مذاکرهکننده ایران، ادعای برگزاری دور جدید مذاکرات در هفته آینده را رد کردند. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد اخبار منتشرشده در این باره صحت ندارد.