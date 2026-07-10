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رسانه لبنانی: روادید سفیر ایران معتبر است؛ تلاش‌ها برای حل پرونده ادامه دارد

رسانه لبنانی: روادید سفیر ایران معتبر است؛ تلاش‌ها برای حل پرونده ادامه دارد
کد خبر : 1811243
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در حالی که گمانه‌زنی‌هایی درباره وضعیت سفیر ایران در لبنان مطرح شده، منابع دیپلماتیک به شبکه «الجدید» اعلام کردند روادید وی تا پایان ماه اوت اعتبار دارد و رایزنی‌ها برای حل این موضوع همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، منابع دیپلماتیک به شبکه لبنانی «الجدید» اعلام کردند روادید محمدرضا شیبانی، سفیر ایران در لبنان، هنوز منقضی نشده و تا پایان ماه اوت اعتبار دارد.

این منابع همچنین از رایزنی‌های گسترده حسن شقیر، مدیرکل امنیت عمومی لبنان، میان کاخ ریاست‌جمهوری در بعبدا و مقر ریاست پارلمان در عین‌التینه خبر دادند؛ رایزنی‌هایی که با هدف یافتن راه‌حلی برای پرونده سفیر ایران در بیروت انجام می‌شود.

بر اساس این گزارش، هدف از این مذاکرات، حفظ تصمیم دولت لبنان و در عین حال دستیابی به راهکاری است که بتواند این موضوع را با کمترین حاشیه و در چارچوبی مناسب حل‌وفصل کند.

شبکه «الجدید» همچنین گزارش داد یکی از گزینه‌های مطرح، انتصاب محمدرضا شیبانی به‌عنوان فرستاده ویژه ایران در امور لبنان و سوریه به جای ادامه مأموریت وی به‌عنوان سفیر ایران در لبنان است.

 

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