به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، روسیه اعلام کرد بامداد امروز- جمعه- حمله پهپادی اوکراین به یک پایگاه هوایی در منطقه روستوف را خنثی کرده و طی شب گذشته ۳۷۶ پهپاد اوکراینی را در مناطق مختلف این کشور سرنگون کرده است.

سازمان امنیت فدرال روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور مانع از اجرای حمله‌ای شدند که با استفاده از پهپادها، یک پایگاه هوایی در روستوف را هدف قرار داده بود.

همزمان، مقام‌های محلی از وقوع آتش‌سوزی در پالایشگاه نفت «ایلسکی» در منطقه کراسنودار در پی حمله پهپادی خبر دادند. همچنین دو انبار سوخت و تأسیسات بندری تاگانروگ در منطقه روستوف نیز دچار آتش‌سوزی شدند. به گفته مقام‌های روس، این حملات تاکنون تلفات جانی نداشته است.

وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی یک شبانه‌روز، ۳۷۶ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف از جمله بلگورود، بریانسک، کورسک، اسمولنسک، استان مسکو، کراسنودار، کریمه و دریای آزوف رهگیری و منهدم کرده‌اند.

راهبرد فرسایشی کی‌یف

در همین حال، فرمانده کل ارتش اوکراین اعلام کرد با وجود برتری عددی نیروها و تجهیزات روسیه، مسکو نتوانسته به اهداف تعیین‌شده خود در عملیات نظامی سال ۲۰۲۶ دست یابد.

اولکساندر سیرسکی با انتشار پیامی در تلگرام گفت روسیه که پیش‌تر به‌طور همزمان در ۱۳ محور عملیاتی حمله می‌کرد، اکنون دامنه عملیات خود را به حداکثر ۶ یا ۷ محور کاهش داده و در عین حال متحمل تلفات سنگینی شده است.

وی تاکید کرد ارتش اوکراین راهبرد «فرسایش دشمن» را در پیش گرفته و حملات دوربرد این کشور از ابتدای سال تاکنون ۶۹۷ هدف را در خاک روسیه هدف قرار داده است؛ حملاتی که به گفته او بیش از ۶.۱ میلیارد دلار خسارت مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد روسیه وارد کرده است.

به گفته سیرسکی، حملات مستمر اوکراین به پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی روسیه طی ماه‌های اخیر، در برخی مناطق این کشور و همچنین شبه‌جزیره کریمه با کمبود سوخت همراه بوده است.

با این حال، فرمانده ارتش اوکراین هشدار داد که روسیه همچنان به حملات خود در شرق اوکراین ادامه می‌دهد و شدت حملات موشکی، پهپادی و استفاده از بمب‌های هدایت‌شونده علیه شهرها و مناطق مسکونی افزایش یافته است. او تاکید کرد توان نظامی روسیه همچنان باید جدی گرفته شود.

چراغ سبز آمریکا برای تولید پاتریوت در اوکراین

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پس از نشست اخیر سران ناتو در آنکارا، اوکراین موفق شد حمایت‌های جدیدی در حوزه پدافند هوایی از متحدان غربی دریافت کند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از توافق اولیه‌ای خبر داد که بر اساس آن اوکراین می‌تواند با دریافت مجوزهای لازم، موشک‌های رهگیر سامانه پاتریوت را در داخل این کشور تولید کند.

ولودیمیر زلنسکی نیز پس از بازگشت از نشست ناتو اعلام کرد کی‌یف و واشنگتن در سطح سیاسی درباره صدور مجوز تولید این موشک‌ها به توافق رسیده‌اند و انتظار می‌رود محموله‌های جدید مربوط به سامانه پاتریوت طی روزهای آینده به اوکراین برسد.

به گفته زلنسکی، اکنون نوبت تیم‌های فنی و نهادهای اجرایی دو کشور است تا روند دریافت مجوزها و آغاز تولید این موشک‌ها را بدون تأخیر دنبال کنند.

سامانه پاتریوت یکی از مهم‌ترین سامانه‌های دفاع هوایی غربی است که توانایی رهگیری و انهدام موشک‌های بالستیک را دارد و اوکراین از آن برای مقابله با حملات موشکی روسیه استفاده می‌کند.

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین اعلام کرد هنوز توافقی با آمریکا درباره تولید مشترک پهپادها نهایی نشده، هرچند اسناد اولیه‌ای امضا شده که امکان همکاری دو طرف در زمینه برخی فناوری‌ها و پهپادهای مورد علاقه آمریکا را فراهم می‌کند.

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