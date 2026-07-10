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سی‌ان‌ان: اف-۱۸ ستون اصلی مقابله با پهپادها و موشک‌های ایران بود

سی‌ان‌ان: اف-۱۸ ستون اصلی مقابله با پهپادها و موشک‌های ایران بود
کد خبر : 1811239
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شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان مدعی شد جنگنده‌های اف-۱۸ در کنار اف-۳۵ از آغاز درگیری‌ها، نقش اصلی را در رهگیری پهپادها و مقابله با حملات موشکی ایران بر عهده داشته‌اند.

 

به گزارش ایلنا، شبکه سی‌ان‌ان در گزارشی به نقش جنگنده‌های «اف-۱۸» و «اف-۳۵» در عملیات نظامی آمریکا علیه ایران پرداخت و مدعی شد جنگنده‌های اف-۱۸ از آغاز درگیری‌ها، ماموریت اصلی رهگیری پهپادهای ایرانی و مقابله با موشک‌های شلیک‌شده را بر عهده داشته‌اند.

در این گزارش آمده است که با ازسرگیری حملات آمریکا علیه ایران، سطح آماده‌باش نیروهای آمریکایی در منطقه افزایش یافته است. به گفته فرمانده ناو هواپیمابر «یو‌اس‌اس آبراهام لینکلن»، کاخ سفید و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) به این ناو دستور داده‌اند در بالاترین سطح آمادگی عملیاتی باقی بماند.

فرمانده این ناو با اشاره به افزایش تنش‌ها پس از دور جدید حملات آمریکا، تأکید کرد فضای منطقه همچنان با ابهام همراه است و احتمال وقوع تحولات و حملات جدید همچنان وجود دارد.

 

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