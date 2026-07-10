ادعای آکسیوس:
دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا هفته آینده در سوئیس برگزار میشود
کد خبر : 1811225
آکسیوس مدعی برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا طی روزهای آتی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آکسیوس مدعی برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا طی روزهای آتی شد.
آکسیوس ادعا کرد که دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا هفته آینده در سوئیس برگزار میشود.
این در حالی است که «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، امروز -جمعه- ادعا کرد که ایالات متحده با ادامه گفتوگوها با ایران موافقت کرده است، اما دیگر به آتشبس پایبند نخواهد بود.