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ادعای آکسیوس:

دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا هفته آینده در سوئیس برگزار می‌شود

دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا هفته آینده در سوئیس برگزار می‌شود
کد خبر : 1811225
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آکسیوس مدعی برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا طی روزهای آتی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آکسیوس مدعی برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا طی روزهای آتی شد. 

آکسیوس ادعا کرد که دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا هفته آینده در سوئیس برگزار می‌شود. 

این در حالی است که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز -جمعه- ادعا کرد که ایالات متحده با ادامه گفت‌وگوها با ایران موافقت کرده است، اما دیگر به آتش‌بس پایبند نخواهد بود.

 

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