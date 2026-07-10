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ترامپ: آتش‌بس با ایران به پایان رسیده است

ترامپ: آتش‌بس با ایران به پایان رسیده است
کد خبر : 1811211
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رئیس‌جمهور آمریکا، در پیامی در شبکه تروث سوشیال گفت که آتش‌بس با ایران به پایان رسیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، در پیامی در شبکه تروث سوشیال گفت که آتش‌بس با ایران به پایان رسیده است.

ترامپ در این پیام مدعی شد: «جمهوری اسلامی‌ایران از ما خواسته است که به مذاکرات ادامه دهیم.»

وی افزود: «ما با انجام این کار موافقت کرده‌ایم، اما ایالات متحده بدون هیچ ابهامی‌ به آن‌ها اعلام کرده است که آتش‌بس به پایان رسیده است! از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم.»

 

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