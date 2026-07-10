آژانس بینالمللی انرژی:
تداوم درگیریهای نظامی میان آمریکا و ایران بر چشمانداز و پیشبینیهای بازار جهانی نفت تاثیر میگذارد
آژانس بینالمللی انرژی پیشبینی کرد بازار جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ با کسری روزانه ۸۶۰ هزار بشکهای عرضه مواجه شود.
به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، آژانس بینالمللی انرژی پیشبینی کرد بازار جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ با کسری روزانه ۸۶۰ هزار بشکهای عرضه مواجه شود.
این نهاد اعلام کرد عرضه جهانی نفت در ماه ژوئن افزایش یافته، اما همچنان پایینتر از سطح پیش از آغاز جنگ قرار دارد.
بر اساس این گزارش، انتظار میرود عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۷ میلیون بشکه در روز کاهش یابد.
آژانس بینالمللی انرژی همچنین هشدار داد تشدید درگیریهای نظامی میان آمریکا و ایران میتواند بر چشمانداز و پیشبینیهای بازار جهانی نفت تاثیر بگذارد.