به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، برخی منابع به روزنامه الجمهوریه گفتند که لبنان تصمیم گرفته در دور بعدی مذاکرات مستقیم با اسرائیل که قرار است در روزهای ۱۴ و ۱۵ ژوئیه در رم برگزار شود، شرکت کنند.

این منابع توضیح دادند که تصمیم مشارکت لبنان در این دور از مذاکرات پس از آن اتخاذ شد که لبنان توضیحاتی از جانب آمریکا درباره ماهیت این دور از مذاکرات و تضمین‌هایی درخصوص حضور واشنگتن در آن دریافت کرده است.

به گفته این منابع، هنوز سطح نمایندگی لبنان در این دور از مذاکرات نهایی نشده و همچنان در میان طرف‌های مربوطه در حال بررسی است.

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