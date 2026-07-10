خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

منابع آگاه گزارش دادند:‌

لبنان در مذاکرات مستقیم با اسرائیل در رم حضور می‌یابد

لبنان در مذاکرات مستقیم با اسرائیل در رم حضور می‌یابد
کد خبر : 1811097
لینک کوتاه کپی شد.

برخی منابع به روزنامه الجمهوریه گفتند که لبنان تصمیم گرفت در دور بعدی مذاکرات مستقیم با اسرائیل که قرار است به زودی در پایتخت ایتالیا برگزار شود، شرکت کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، برخی منابع به روزنامه الجمهوریه گفتند که لبنان تصمیم گرفته در دور بعدی مذاکرات مستقیم با اسرائیل که قرار است در روزهای ۱۴ و ۱۵ ژوئیه در رم برگزار شود، شرکت کنند.

 این منابع توضیح دادند که تصمیم مشارکت لبنان در این دور از مذاکرات پس از آن اتخاذ شد که لبنان توضیحاتی از جانب آمریکا درباره ماهیت این دور از مذاکرات و تضمین‌هایی درخصوص حضور واشنگتن در آن دریافت کرده است.

به گفته این منابع، هنوز سطح نمایندگی لبنان در این دور از مذاکرات نهایی نشده و همچنان در میان طرف‌های مربوطه در حال بررسی است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی