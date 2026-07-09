۵ سناریوی آمریکا برای رویارویی با ایران؛ از تشدید جنگ تا احیای دیپلماسی

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، با ورود تنش میان تهران و واشنگتن به مرحله‌ای تازه، رسانه‌های آمریکایی تلاش کرده‌اند مسیرهای احتمالی پیش روی دولت دونالد ترامپ را ترسیم کنند. در این میان، نشریه «نیوزویک» پنج سناریوی محتمل را برای آینده این رویارویی مطرح کرده که هر یک می‌تواند بر روند تحولات منطقه اثرگذار باشد.

در نخستین سناریو، ادامه درگیری‌های محدود نظامی محتمل‌ترین گزینه ارزیابی شده است؛ به این معنا که دو طرف بدون ورود به یک جنگ فراگیر، حملات متقابل را ادامه دهند تا ضمن حفظ قدرت بازدارندگی، از تشدید کنترل‌نشده بحران نیز جلوگیری کنند. با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند حتی چنین رویارویی محدودی نیز ممکن است به سرعت از کنترل خارج شود.

سناریوی دوم بر این فرض استوار است که افزایش فشارهای نظامی، الزاما به معنای بسته شدن مسیر دیپلماسی نیست. به باور تحلیلگران، ترامپ ممکن است همزمان با حفظ فشارهای سیاسی و نظامی، از اهرم مذاکره نیز برای کسب امتیاز استفاده کند؛ رویکردی که در دوره‌های گذشته نیز در سیاست خارجی او مشاهده شده است.

در سومین سناریو، نسبت به احتمال گسترش درگیری‌ها به یک بحران فراگیر منطقه‌ای هشدار داده شده است. بر اساس این ارزیابی، وقوع یک اشتباه محاسباتی یا اقدام پیش‌بینی‌نشده از سوی بازیگران درگیر می‌تواند دامنه تنش‌ها را فراتر از ایران و آمریکا گسترش دهد و کشورهای بیشتری را وارد بحران کند.

چهارمین سناریو بر نقش اقتصاد در مهار تنش‌ها تمرکز دارد. تحلیلگران معتقدند فشارهای اقتصادی، نگرانی از افزایش بهای انرژی و پیامدهای ناامنی در مسیرهای انتقال نفت، ممکن است واشنگتن و تهران را ناچار به کنترل بحران و حرکت به سمت کاهش تنش کند، حتی اگر اختلافات اساسی میان دو طرف پابرجا بماند.

در آخرین سناریو نیز این احتمال مطرح شده که دولت ترامپ از تقابل با ایران به‌عنوان ابزاری برای سنجش میزان همراهی متحدان خود استفاده کند. از نگاه تحلیلگران، نحوه واکنش کشورهای هم‌پیمان آمریکا در این مقطع می‌تواند به یکی از شاخص‌های مهم سیاست خارجی واشنگتن در دوره جدید تبدیل شود.

در کنار این سناریوها، برخی تحلیلگران آمریکایی معتقدند ادبیات اخیر ترامپ درباره ایران از تغییر رویکرد کاخ سفید حکایت دارد. به باور آنها، بخشی از جریان سیاسی آمریکا دیگر صرفاً بر مهار ایران تمرکز ندارد و در برخی محافل، ایده اعمال فشارهای گسترده‌تر برای ایجاد تغییرات بنیادین نیز مطرح می‌شود؛ هرچند این دیدگاه‌ها الزاماً بازتاب‌دهنده موضع رسمی دولت آمریکا نیست.

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