ترامپ: رئیسجمهور سوریه درباره حزبالله به من تعهد داد!
رئیسجمهور آمریکا، با اشاره به دیدارش با رئیس دولت موقت سوریه، مدعی شد که وی «تعهداتی» را در خصوص مقابله با حزبالله لبنان به او داده است؛ جزئیات این تعهدات اما همچنان نامشخص است.
به گزارش ایلنا، رئیسجمهور آمریکا در اظهاراتی که زوایای پنهان دیپلماسی کاخ سفید با دمشق را آشکار میسازد، مدعی شد که «احمد الشرع»، رئیس دولت موقت سوریه، در دیدارهای اخیر خود «تعهداتی» را در قبال حزبالله لبنان به وی ارائه کرده است. این ادعا در حالی مطرح میشود که دولت آمریکا سالهاست تلاش گستردهای را برای تضعیف و مقابله با جریان مقاومت در منطقه، به ویژه حزبالله، در دستور کار قرار داده است.
دونالد ترامپ که در مسیر بازگشت از ترکیه به واشنگتن در هواپیمای ریاستجمهوری سخن میگفت، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا الشرع «هیچ تعهدی مبنی بر کمک به مقابله با حزبالله» ارائه داده است، با لحنی که تلاش داشت از آن دستاوردی دیپلماتیک را به نمایش بگذارد، گفت: «بله، این کار را انجام داد.»
وی در ادامه با بیان اینکه الشرع «کار فوقالعادهای انجام میدهد» و «سوریه را متحد کرده است»، افزود: «من آنچه را که به من گفت، فاش نخواهم کرد، اما بله، او تعهداتی ارائه کرده است. او امشب فوقالعاده بود.»