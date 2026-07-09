خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ: رئیس‌جمهور سوریه درباره حزب‌الله به من تعهد داد!

ترامپ: رئیس‌جمهور سوریه درباره حزب‌الله به من تعهد داد!
کد خبر : 1810936
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آمریکا، با اشاره به دیدارش با رئیس‌ دولت موقت سوریه، مدعی شد که وی «تعهداتی» را در خصوص مقابله با حزب‌الله لبنان به او داده است؛ جزئیات این تعهدات اما همچنان نامشخص است.

به گزارش ایلنا، رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی که زوایای پنهان دیپلماسی کاخ سفید با دمشق را آشکار می‌سازد، مدعی شد که «احمد الشرع»، رئیس‌ دولت موقت سوریه، در دیدارهای اخیر خود «تعهداتی» را در قبال حزب‌الله لبنان به وی ارائه کرده است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که دولت آمریکا سال‌هاست تلاش گسترده‌ای را برای تضعیف و مقابله با جریان مقاومت در منطقه، به ویژه حزب‌الله، در دستور کار قرار داده است.

دونالد ترامپ که در مسیر بازگشت از ترکیه به واشنگتن در هواپیمای ریاست‌جمهوری سخن می‌گفت، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا الشرع «هیچ تعهدی مبنی بر کمک به مقابله با حزب‌الله» ارائه داده است، با لحنی که تلاش داشت از آن دستاوردی دیپلماتیک را به نمایش بگذارد، گفت: «بله، این کار را انجام داد.»

وی در ادامه با بیان اینکه الشرع «کار فوق‌العاده‌ای انجام می‌دهد» و «سوریه را متحد کرده است»، افزود: «من آنچه را که به من گفت، فاش نخواهم کرد، اما بله، او تعهداتی ارائه کرده است. او امشب فوق‌العاده بود.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی