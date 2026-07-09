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ایتالیا دو کارمند سفارت روسیه را اخراج کرد

ایتالیا دو کارمند سفارت روسیه را اخراج کرد
کد خبر : 1810884
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وزیر خارجه ایتالیا از اخراج دو وابسته نظامی سفارت روسیه به دلیل فعالیت‌های جاسوسی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «آنتونیو تاجانی»، وزیر خارجه، امروز -پنجشنبه- گفت که دولت ایتالیا تصمیم گرفته است دو وابسته نظامی سفارت روسیه در ایتالیا را که گفته می‌شود در فعالیت‌های جاسوسی دست داشته‌اند، اخراج کند.

تاجانی در  پلتفرم ایکس اعلام کرد: «دو مقام روسی باید ظرف سه روز رم را ترک کنند».

 ابتدای هفته جاری، دو نفر به اتهام انتقال اطلاعات طبقه‌بندی شده به یک مامور روسی دستگیر شدند.

 دادستان‌ها اعلام کردند که مظنون اصلی یک افسر سابق نیروی پلیس «کارابینیری» ایتالیا است و پنج نفر دیگر نیز تحت بازجویی قرار دارند.

 وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که به این اقدام ایتالیا پاسخ خواهد داد.

 

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