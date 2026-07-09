به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،‌«دمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین،‌ امروز -پنجشنبه- اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، آماده گفت‌وگو با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا است.

پسکوف در نشست خبری با اشاره به مذاکرات انجام شده توسط رئیس جمهور آمریکا در سفر به آنکارا، پایتخت ترکیه، جایی که وی در سی و ششمین اجلاس ناتو شرکت کرده بود، به خبرنگاران گفت: «آقای ترامپ ظاهرا پس از تمام تماس‌ها در آنکارا بسیار مشغول بود، بنابراین دیروز تماسی برقرار نشد».

وی در ادامه اظهار داشت که با وجود اینکه تماسی برقرار نشد، پوتین همیشه از صحبت با ترامپ خوشحال می‌شود و هر دو علیرغم برخی اختلافاتی که ممکن است وجود داشته باشد گفت‌وگوی واقعا سازنده‌ای دارند.

پسکوف افزود: «رئیس جمهور پوتین آماده گفت‌وگو است».

اظهارات وی یک روز پس از آن مطرح می‌شود که ترامپ در حاشیه اجلاس ناتو در آنکارا با «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، و همچنین دیگر رهبران دیدار کرد.

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