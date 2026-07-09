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روسیه مراکز لجستیکی اوکراین را هدف قرار داد

روسیه مراکز لجستیکی اوکراین را هدف قرار داد
کد خبر : 1810851
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وزارت دفاع روسیه از حملات به مراکز لجستیکی اوکراین خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز -پنج‌شنبه- اعلام کرد که مراکز لجستیکی اوکراین را هدف قرار داده است.

 وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: «نیروهای مسلح روسیه مراکز لجستیکی، تاسیسات سوخت و انرژی و زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار دادند».

 این وزارتخانه همچنین  از سرنگونی ۴۶۸ پهپاد اوکراین طی شبانه روز توسط سامانه‌های پدافندی روسیه گذشته خبر داد.

 

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