روسیه مراکز لجستیکی اوکراین را هدف قرار داد

به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز -پنج‌شنبه- اعلام کرد که مراکز لجستیکی اوکراین را هدف قرار داده است.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: «نیروهای مسلح روسیه مراکز لجستیکی، تاسیسات سوخت و انرژی و زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار دادند».

این وزارتخانه همچنین از سرنگونی ۴۶۸ پهپاد اوکراین طی شبانه روز توسط سامانه‌های پدافندی روسیه گذشته خبر داد.

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