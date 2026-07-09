گوترش:
ایران و آمریکا مذاکرات را در سریعترین زمان ممکن از سر بگیرند
دبیرکل سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی نسبت به تنش در منطقه، از ایران و آمریکا خواست مذاکرات را در سریعترین زمان ممکن از سر بگیرند.
به گزارش ایلنا به نقل از عربی ۲۱، «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی از تجدید درگیریهای نظامی در منطقه هشدار داد که این تحولات میتواند روند پیشرفت دیپلماتیک میان ایران و آمریکا را با خطر جدی مواجه کند.
بر اساس بیانیهای که سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، قرائت کرد، گوترش تأکید کرد که این حوادث جدید خطر تضعیف دستاوردهای دیپلماتیک حاصلشده میان ایران و امریکا را در پی دارد.
وی همچنین هشدار داد که بازگشت به درگیریهای گسترده، پیامدهای فاجعهباری برای مردم منطقه، صلح و امنیت بینالمللی و اقتصاد جهانی خواهد داشت.